Иван Гущин анонсировал проведение в Казани съезда археологов России, приуроченного к 100-летию ТАССР

(Казань, 24 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Глава Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сегодня во время пленарного заседания тематической Всероссийской научно-практической конференции и археологического семинара фестиваля «Архитектурное наследие» анонсировал проведение в 2020 году в Казани Всероссийского съезда археологов. Мероприятие будет приурочено к 100-летию образования ТАССР, подчеркнул он.

«К сожалению, директор департамента Министерства культуры России Роман Рыбало был срочно вызван с нашего фестиваля в Москву. Но перед отъездом под впечатлением от фестиваля „Архитектурное наследие” в Казани мы с ним успели договориться, что в следующем году подобное мероприятие должно снова пройти в Казани, тем более что республика будет отмечать 100-летие ТАССР. Поэтому в 2020 году Казань примет Всероссийский съезд археологов», — сказал Иван Гущин.

Сегодня на открытии конференции по сохранению объектов культурного наследия, напомним, между Россией и Грецией был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере архитектурно-исторических и археологических памятников.

Всероссийский фестиваль с международным участием «Архитектурное наследие» стартовал в Казанском Кремле 22 мая и завершится сегодня вручением гран-при и дипломов победителям нескольких профессиональных смотров-конкурсов. Участниками фестиваля стали представители 49 регионов России.

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