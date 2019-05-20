Татар-информ

20 мая 2019, 16:50

Экономика и финансы

В России будут отозваны более 32 тыс. автомобилей Lada из-за проблем с тормозами

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Экономика и финансы

В России будут отозваны более 32 тыс. автомобилей Lada из-за проблем с тормозами

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день.

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В России будут отозваны 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами, сообщает Росстандарт.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможность смещения мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, возникновение повышенного усилия на педаль тормоза», — говорится в сообщении.

Отзыву подлежат автомобили, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день. На машинах проверят дату производства вакуумного усилителя и, при необходимости, заменят его. 

Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев. Программа мероприятий представлена ПАО «АВТОВАЗ», которое является официальным изготовителем Lada на российском рынке.

 

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