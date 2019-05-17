Татар-информ

23 мая 2019, 20:12

Политика

Фарид Мухаметшин – участникам праймериз: Наш план действий – ответы на жизненные запросы населения

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Политика

Фарид Мухаметшин – участникам праймериз: Наш план действий – ответы на жизненные запросы населения

Фото: архив

Секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия» встретился с участниками предварительного голосования.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Наш план действий – ответы на жизненные запросы населения, и только вместе с жителями мы найдем правильные решения. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ, секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия» Фарид Мухаметшин на встрече с участниками предварительного голосования.

«Сегодня мы начинаем проводить командную работу “Единой России”. Нас объединяет одна цель – улучшение жизни каждого татарстанца. Другой задачи мы не видим и не ставим перед собой. Наш план действий – это ответы на жизненные запросы людей, и только вместе с ними мы найдем правильные решения», – сказал собравшимся лидер татарстанского отделения партии.

Мухаметшин отметил, что всего за период проведения праймериз было организовано 90 встреч для кандидатов. «Можно обладать энциклопедическими знаниями, глубоким пониманием экономических процессов, но найти аргументы в общении с населением – это особое, высшее мастерство», – убежден он.

В целом было проведено более 100 дебатов по самым разным темам, обсуждались все проблемы региональной жизни, добавил глава парламента. «Важно каждое предложение, которое прозвучало. Многие из них касаются развития сельских территорий, совершенствования системы поддержки малого и среднего предпринимательства, законодательства в социальной сфере, помощи семьям. Мы обязательно все проанализируем», – подчеркнул он.

По словам Мухаметшина, все предложения, идеи, инициативы татарстанцев, которые были собраны в ходе дебатов и встреч кандидатов предварительного голосования, будут включены в предвыборную программу партии «Единая Россия».

«Думаю, что в значительной мере каркас нашей предвыборной программы должен состоять из работы по направлениям реализации национальных проектов. Это комплексный план стратегических изменений и значительный объем финансирования. Только в первые три года реализации национальных проектов в республике будет направлено более 48,5 млрд рублей бюджетных средств, в том числе за счет федерального бюджета – 34,3 млрд рублей», – заключил Председатель Госсовета РТ.

Предварительное голосование «Единой России» состоится 26 мая. По его итогам будут определены кандидатуры для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственного Совета РТ шестого созыва. 

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