Татар-информ

23 мая 2019, 19:18

Политика

Мухаметшин: Независимо от итогов праймериз все участники продолжат работу в команде «Единой России»

Рекомендуем

Политика

Мухаметшин: Независимо от итогов праймериз все участники продолжат работу в команде «Единой России»

Фото: tatarstan.er.ru

В Казани прошла встреча лидера татарстанской «Единой России» с кандидатами предварительного голосования партии.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Все участники предварительного голосования вне зависимости от результатов праймериз продолжат работу в команде партии «Единая Россия». В частности, помогут реализовывать собранные в ходе кампании инициативы жителей Татарстана. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ, лидер татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин на встрече с участниками праймериз.

«Уверен, что вне зависимости от результатов предварительного голосования, а в итоговый список кандидатов в депутаты, понятно, войдут не все, каждый из вас продолжит работу с нами, участвуя в реализации республиканских программ, общественно-значимых проектах, на следующих выборах муниципальных уровней, на выборах в Госдуму. Вы теперь в нашем активе, мы с вами – одна единая команда», – сказал глава парламента РТ.

«В этом и есть отличительная особенность татарстанской “Единой России”, которая всегда была деятельной партией, представляющей интересы большинства жителей республики. И сегодня это особенно важно», – добавил он.

По словам Фарида Мухаметшина, в предварительном голосовании принимают участие 225 человек. Среди них не только члены партии, но и гражданские активисты, представители общественных организаций, неформальных объединений, что говорит о высоком доверии к партии со стороны лидеров общественного мнения и жителей республики.

«Более 200 кандидатов приняли участие в этом предвыборном марафоне. Среди кандидатов предварительного голосования – министры, главы городов и районов. Все вы имеете свои взгляды на конкретные проблемы, готовы делиться опытом, предлагать и добиваться изменений к лучшему. Важно одно: все вы – инициативные и неравнодушные люди, которые всем сердцем болеют за судьбу нашей республики, хотят видеть ее сильной и развивающейся, благополучной и стабильной. Мы – одна команда, команда нашей республики», – обратился секретарь татарстанского отделения «Единой России» к собравшимся.

Он также заметил, что партия демонстрирует обновление в составе участников предварительного голосования. «В нашей команде много новых лиц. Считаю, что такое обновление – важный результат работы партии в целом. Спасибо за то, что многие, не будучи членами партии, решили “праймеризоваться”, проверить себя через возможности предварительного голосования политической партии “Единая Россия”», – отметил Фарид Мухаметшин.

Хотя рейтинг партии в Татарстане выше, чем в других регионах и в целом по России, избирательный год начинается в непростых условиях, продолжил он. «При этом среди всего множества партий, существующих в настоящий момент, трудно найти другую такую в республике, которая бы обладала такими же ресурсами для решения актуальных социальных проблем как “Единая Россия”. Такой команды нет ни у кого, кроме нас», – убежден глава парламента.

Он подчеркнул, что при принятии самых важных решений партия всегда опирается на честный разговор с избирателями. «Не всегда и не каждое решение устраивает, но мы берем на себя ответственность, разъясняем свою позицию, стараемся прийти к разумному компромиссу», – заключил Председатель Госсовета РТ.

Предварительное голосование «Единой России» состоится 26 мая. По его итогам будут определены кандидатуры для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственного Совета РТ. 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Фарид Мухаметшин – участникам праймериз: Наш план действий – ответы на жизненные запросы населения
Новости дня
20:20
В казанской мечети Ярдем поздравили с 99-летием аксакала Гали Гарифуллина

В чествовании долгожителя приняли участие мусульманское духовенство и официальные лица Татарстана.

20:12
Фарид Мухаметшин – участникам праймериз: Наш план действий – ответы на жизненные запросы населения

Секретарь Татарстанского отделения партии «Единая Россия» встретился с участниками предварительного голосования.

20:06
В Татарстане КАМАЗ и челнинский IT-парк разработали приложение для отслеживания машины с грузом

Платформа для грузоотправителей Cargorun в будущем сможет определить, насколько опаздывает груз к клиенту.

19:50
WorldSkills Russia в Казани: Как кондитеры превращаются в профессиональных флористов

Главный эксперт WorldSkills Russia в компетенции «Флористика» отметила высокий уровень подготовки участниц из Татарстана.

19:36
Шайхутдинов: Университеты играют важную роль в экспорте IT-индустрии и технологической системы

Основная цель взаимодействия «Точки кипения» с выпускниками вузов по мнению министра — создание предпринимательских сообществ.

19:22
В Казани пройдут слушания по строительству участка второй линии метро

Общественные обсуждения запланированы на 23 мая – 27 июня.

19:18
Мухаметшин: Независимо от итогов праймериз все участники продолжат работу в команде «Единой России»

В Казани прошла встреча лидера татарстанской «Единой России» с кандидатами предварительного голосования партии.

19:14
Песков: Казанская «Точка кипения» может занять лидирующие позиции по технологическому экспорту

Пространство коллективной работы открылось 23 мая в казанском IT-парке.

19:08
Борис Менделевич: Нельзя приравнивать наличие в крови психотропных веществ к диагнозу «наркомания»

Депутат Госдумы от Татарстана поддержал изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».

18:52
За четыре года средняя зарплата в нефтегазохимическом комплексе Татарстана выросла почти на треть

По словам гендиректора «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафината Яруллина, с 2015 года производство комплекса в Татарстане выросло на 8%.

18:38
Университет Иннополис создаст обучающие центры на базе роботизированных комплексов

Центры помогут повысить уровень компетенции сотрудников университета.

18:25
Прокурор республики Илдус Нафиков лично принял граждан в приемной Президента РФ в Татарстане

Всего на прием к главе надзорного ведомства республики прибыли 27 посетителей.

18:24
Фестиваль уличных игр «KAI street games» вновь соберет студентов всех вузов Казани

Фестиваль пройдет 25 мая на территории КНИТУ-КАИ им. А. Н. Туполева.

18:14
Парикмахеры-участницы WorldSkills Russia раскрыли секреты «черного ящика»

Представительницы Татарстана в компетенции «парикмахерское искусство» настроены на победу на национальном финале в Казани.

18:10
Алексей Песошин принял участие в третьем заседании Совета в формате «Волга-Янцзы» в Чебоксарах

На заседании подписали 15 документов о сотрудничестве.

17:54
Лекарства от рака и обработка сточных вод: Президент РТ провел заседание «Татнефтехиминвеста»

«Татнефтехиминвест-холдинг» поддержал проекты центра фармацевтики КФУ, рекультивацию иловых карт, а также цифровизацию складов компаний.

17:40
В Татарстане организовано 460 участков для предварительного голосования «Единой России»

Единый день предварительного голосования партии состоится 26 мая.

17:26
КАМАЗ в июне планирует запустить в Татарстане мобильное приложение для аренды спецтехники

С помощью проекта «Спецшеринг» спецтехнику можно будет арендовать через онлайн-платформу так же просто, как заказать такси.

17:12
На улице Петра Витера в Казани после ремонта появится 20 новых дорожных знаков

Улицу полностью отремонтируют по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

16:57
В одной из квартир Набережных Челнов полиция обнаружила три трупа с ножевыми ранениями

В данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

16:52
Задолженность по заработной плате в Татарстане снизилась на 30%

На сегодняшний день задолженность по заработной плате в республике составляет более 64 млн рублей.

16:44
Глава ЦИК Татарстана обсудит с руководителями партий подготовку к выборам в Госсовет РТ

Выборы в парламент республики состоятся 8 сентября 2019 года.

16:38
В Казани на два месяца перекроют улицы Качалова и Ипподромная

Движение транспорта будет ограничено в связи со строительством тепловода.

16:24
Депутаты Набережных Челнов назвали в честь корпорации Haier одну из улиц на окраине города

Заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов подчеркнул, что новые имена присваиваются сразу нескольким улицам.

16:15
Клиенты Ак Барс Банка могут управлять мобильным приложением с помощью «Алисы»

Голосовое управление доступно для владельцев смартфонов на базе операционных систем Android и iOS, а также в любом браузере компьютера.

События