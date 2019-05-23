Мухаметшин: Независимо от итогов праймериз все участники продолжат работу в команде «Единой России»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Все участники предварительного голосования вне зависимости от результатов праймериз продолжат работу в команде партии «Единая Россия». В частности, помогут реализовывать собранные в ходе кампании инициативы жителей Татарстана. Об этом заявил сегодня Председатель Госсовета РТ, лидер татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин на встрече с участниками праймериз.

«Уверен, что вне зависимости от результатов предварительного голосования, а в итоговый список кандидатов в депутаты, понятно, войдут не все, каждый из вас продолжит работу с нами, участвуя в реализации республиканских программ, общественно-значимых проектах, на следующих выборах муниципальных уровней, на выборах в Госдуму. Вы теперь в нашем активе, мы с вами – одна единая команда», – сказал глава парламента РТ.

«В этом и есть отличительная особенность татарстанской “Единой России”, которая всегда была деятельной партией, представляющей интересы большинства жителей республики. И сегодня это особенно важно», – добавил он.

По словам Фарида Мухаметшина, в предварительном голосовании принимают участие 225 человек. Среди них не только члены партии, но и гражданские активисты, представители общественных организаций, неформальных объединений, что говорит о высоком доверии к партии со стороны лидеров общественного мнения и жителей республики.

«Более 200 кандидатов приняли участие в этом предвыборном марафоне. Среди кандидатов предварительного голосования – министры, главы городов и районов. Все вы имеете свои взгляды на конкретные проблемы, готовы делиться опытом, предлагать и добиваться изменений к лучшему. Важно одно: все вы – инициативные и неравнодушные люди, которые всем сердцем болеют за судьбу нашей республики, хотят видеть ее сильной и развивающейся, благополучной и стабильной. Мы – одна команда, команда нашей республики», – обратился секретарь татарстанского отделения «Единой России» к собравшимся.

Он также заметил, что партия демонстрирует обновление в составе участников предварительного голосования. «В нашей команде много новых лиц. Считаю, что такое обновление – важный результат работы партии в целом. Спасибо за то, что многие, не будучи членами партии, решили “праймеризоваться”, проверить себя через возможности предварительного голосования политической партии “Единая Россия”», – отметил Фарид Мухаметшин.

Хотя рейтинг партии в Татарстане выше, чем в других регионах и в целом по России, избирательный год начинается в непростых условиях, продолжил он. «При этом среди всего множества партий, существующих в настоящий момент, трудно найти другую такую в республике, которая бы обладала такими же ресурсами для решения актуальных социальных проблем как “Единая Россия”. Такой команды нет ни у кого, кроме нас», – убежден глава парламента.

Он подчеркнул, что при принятии самых важных решений партия всегда опирается на честный разговор с избирателями. «Не всегда и не каждое решение устраивает, но мы берем на себя ответственность, разъясняем свою позицию, стараемся прийти к разумному компромиссу», – заключил Председатель Госсовета РТ.

Предварительное голосование «Единой России» состоится 26 мая. По его итогам будут определены кандидатуры для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственного Совета РТ.

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