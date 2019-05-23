В Татарстане организовано 460 участков для предварительного голосования «Единой России»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане 26 мая откроются 460 участков для предварительного голосования «Единой России». На них будут работать 1909 членов участковых счетных комиссий. Об этом сообщил сегодня Председатель Госсовета РТ, секретарь татарстанского отделения партии Фарид Мухаметшин на встрече с участниками праймериз.

«26 мая жители республики примут решение о том, кого татарстанское отделение “Единой России” будет выдвигать на выборах в Государственный Совет РТ шестого созыва. Для этого в каждом городе и районе республики организовано 460 участков, на которых будут работать 1909 членов участковых счетных комиссий», — сказал глава парламента.

Фарид Мухаметшин напомнил, что у партии есть опыт проведения предварительного голосования. «“Единая Россия” во второй раз за свою историю проводит предварительное голосование. Максимально широко на выборах в Государственную Думу 2016 года мы использовали такую возможность», — отметил он.

Участки будут работать в Единый день предварительного голосования, 26 мая, с 8.00 до 20.00. Избиратели получат по два бюллетеня: со списком кандидатов по одномандатным округам и по единому избирательному округу. Всего в республике будет выпущено 800 тыс. бюллетеней, 400 тыс. из которых — по одномандатным округам и 400 тыс. — по единому избирательному округу.

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