За четыре года средняя зарплата в нефтегазохимическом комплексе Татарстана выросла почти на треть

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). За четыре года среднемесячная заработная плата в нефтегазохимическом комплексе Татарстана выросла на 32%. Об этом сообщил гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании Совета директоров общества, докладывая о предварительных итогах реализации четвертой программы развития комплекса на 2015 — 2019 год.

«За четыре года среднемесячная заработная плата в комплексе выросла на 32%. Однако в производстве пластмассовых изделий рост составил лишь 3%», — отметил Яруллин.

По его словам, в республике наблюдается существенный разрыв между оплатой труда на крупных и малых производствах. Так, средний уровень зарплаты в секторе едва превышает 31 тыс. рублей. На большинстве базовых предприятий отмечается рост производительности за счет оптимизации численности сотрудников, поделился Яруллин.

При этом за четыре года реализации программы объемы производства комплекса выросли на 8%, рассказал докладчик.

Однако ожидаемый темп роста превышен лишь в нефтедобыче. С 2014 года в Татарстане выросло производство дизельного топлива, автомобильного и прямогонного бензинов, поликарбонатов, азотных удобрений, синтетических каучуков, шин и моющих средств. Увеличился выпуск неармированных пленок, полиэтиленовых сумок и решетчатой тары. Производство труб сократилось.

«Для многих компаний ограничениями стали недостаток финансовых средств, высокая кредитная и налоговая нагрузка, сложная ситуация в банковском секторе. Некоторые компании отказались или приостановили реализацию проектов», — рассказал Яруллин.

Заседание Совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» прошло сегодня в Казани под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова. Собравшиеся обсудили инновационные лекарства от КФУ, обработку осадков сточных вод негашеной известью и цифровые решения для логистических комплексов республики.

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