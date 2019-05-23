Лекарства от рака и обработка сточных вод: Президент РТ провел заседание «Татнефтехиминвеста»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). В Кабмине РТ прошло годовое собрание акционеров и заседание Совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» под председательством Президента РТ Рустама Минниханова. На мероприятии обсудили инновационные лекарства от КФУ, обработку осадков сточных вод и цифровые решения для логистических комплексов республики.

Директор Научно-образовательного центра фармацевтики Казанского федерального университета (КФУ) Юрий Штырлин рассказал о двух лекарственных препаратах, разработанных в университете совместно с АО «Татхимфармпрепараты» . Первый — таблетки KFU-01 для лечения артрита и артроза. Второй — препарат KFU-02 для лечения рака. Он блокирует возможность онкоклеток сопротивляться противоопухолевому лечению. Выпуск лекарств и их выход на рынок запланированы на 2024 год.

«Этот проект мы будем поддерживать. То, что университет начал заниматься этой работой, очень радует. Университет должен быть исследовательским центром разработок», — отметил Президент РТ.

«Без канализации не будет цивилизации», — так начал свое выступление следующий докладчик — президент Союза производителей извести Олег Тарарыков из Воронежа. Он рассказал об обработке осадков сточных вод с использованием негашеной извести. Технология, предложенная им, позволяет обеззараживать отходы и избегать неприятного запаха от стоков.

Президент республики поддержал докладчика и поручил выделить в Татарстане участок иловых полей для испытания данной технологии.

Рекультивировать иловые карты водоканала Казани с использованием негашеной извести предложил директор Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Рифгат Шагидуллин. Президент Татарстана также поручил отработать эту технологию.

Вопрос повышения эффективности транспортно-логистических комплексов компаний с помощью «цифровых двойников» затронул руководитель Центра инноваций в логистике ООО «Газпромнефть-снабжение» Никита Шурупов. Он предложил решения для цифровизации складской инфраструктуры «Татнефти» и ТАИФа, а также разработку логистической концепции ОЭЗ «Алма» и Свияжского логистического комплекса.

Кроме того, докладчик предложил создать проектный офис в Иннополисе, который бы развивал логистическое сообщество в регионе и разрабатывал инновационные решения для оптимизации транспортных и логистических комплексов республики.

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