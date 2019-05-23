Песков: Казанская «Точка кипения» может занять лидирующие позиции по технологическому экспорту

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). Площадка для разработки инновационных проектов «Точка кипения» в Казани может стать лидером по технологическому экспорту. Такое мнение в ходе открытия пространства коллективной работы в столице Татарстана выразил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

«Стартапы небольших компаний Татарстана хорошо умеют выходить на мировые рынки — как It-шные, так и несырьевые технологические. Если их правильно соединить, то это может быть лидерская точка именно по технологическому экспорту», — отметил спикер.

Он также добавил, что среди 25 «Точек кипения» есть разные примеры совместных инновационных проектов российских компаний. Одним из самых успешных он назвал пространство коллективной работы на Васильевском острове в Санкт-Петербурге — оно объединяет частный технопарк, передовую школу и бизнес-инкубатор.

«Также крайне интересный опыт преодоления вузовского феодализма у нас случился в Томске. Там сильные вузы друг с другом не разговаривали, им было тяжело проводить совместные программы и мероприятия. Точка — это было место перемирия, нейтральное пространство... Есть уникальный опыт в Иваново именно под индустрию текстильной промышленности — ее возрождение», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что IT-парк будет развивать «Точку кипения» в Казани совместно с Иннополисом и Платформой НТИ. Стороны подписали соглашения о сотрудничестве на церемонии открытия пространства. Президент РТ Рустам Минниханов выразил мнение, что «Точка кипения» может стать центром встреч и творческих вызовов.

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