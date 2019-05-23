IT-парк будет развивать «Точку кипения» совместно с Иннополисом и Платформой НТИ

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). IT-парк планирует развивать пространство и повестку коллективной работы «Точка кипения» совместно с Платформой Национальной технологической инициативы и Иннополисом.

Соглашения о сотрудничестве на торжественном открытии подписали директор технопарка, лидер «Точки кипения» в Казани Антон Грачев, гендиректор ОЭЗ «Иннополис» Ренат Халимов, спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков.

«Мы сделали этот проект от начала до конца за 3,5 недели, это беспрецедентно короткие сроки благодаря налаженному сотрудничеству. Три ключевых направления: устойчивое развития, цифровая трансформация, международная кооперация. Так же есть направления: человеческий рост и капитал, среда для жизни. Для нас это большое достижение, большое спасибо республике Татарстан за полную поддержку этой инициативы», — отметил директор IT-парка.

Кроме того, на церемонии открытия проекта состоялось подписание соглашения о поддержке компетенции «Владение английским языком». Подписантами выступили исполнительный директор Платформы Национальной технологической инициативы Андрей Силинг, управляющий директор ООО «Языковые инновации» — корпоративного проекта интернет-платформы Skyeng Александр Долгов и председатель правления Ассоциации технологических кружков Дмитрий Земцов.

Проект «Точка кипения» направлен на организацию современной развивающей платформы для предпринимателей. Каждый сможет организовать здесь независимое и бесплатное образовательное событие или принять в нем участие. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РТ Рустам Минниханов выразил мнение, что проект станет центров встреч и творческих вызовов.

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