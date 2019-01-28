Татар-информ

23 мая 2019, 19:08

Общество

Борис Менделевич: Нельзя приравнивать наличие в крови психотропных веществ к диагнозу «наркомания»

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Общество

Борис Менделевич: Нельзя приравнивать наличие в крови психотропных веществ к диагнозу «наркомания»

Фото: архив/Султан Исхаков

Депутат Госдумы от Татарстана поддержал изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах».

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Депутат Госдумы РФ от республики Татарстан, известный врач Борис Менделевич поддержал инициативу, согласно которой предстоит уточнить понятие «больной наркоманией». 

«К сожалению, сегодня можно поставить знак равенства между диагнозом „наркомания“ и наличием в крови или в организме гражданина психотропных препаратов, что, по сути, недопустимо. Приведу пример: наличие алкоголя в крови человека не делает его автоматически больным алкоголизмом», — пояснил парламентарий.

По словам депутата, до настоящего времени гражданину могли поставить неподтвержденный обследованием диагноз «наркомания» из-за наличия в организме или в крови наркотических и/или психотропных веществ, потому что законодательство не регламентировало такие понятия, как диагноз «наркомания», «медицинское освидетельствование на предмет установления этого диагноза», а также «медицинское освидетельствование на наличие в крови человека наркотических и/или психотропных препаратов». Таким образом принятые ранее меры предстоит скорректировать в соответствии с запросами общества и современными реалиями.

«Безусловно, государство должно вести непримиримую борьбу с этим злом. В этой деятельности задействованы Министерство здравоохранения, правоохранительные органы и многие другие федеральные министерства и ведомства», — подчеркнул Менделевич.

Ранее депутат предложил Минздраву России изучить кластерный подход, реализованный в Татарстане.

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