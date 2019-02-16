Борис Менделевич предложил Минздраву России изучить кластерный подход, реализованный в Татарстане

(Казань, 30 апреля, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Депутат Государственной Думы от РТ, известный врач Борис Менделевич предложил Минздраву России обратить внимание на Татарстан, где реализован эффективный кластерный подход. Об этом парламентарий рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ».

«В республике мы давно задались вопросом [обеспечения доступности медпомощи], в том числе при внедрении высокотехнологичных методов лечения, и нашли свой путь. В Татарстане приняли решение, что стратегия концентрации ресурсов гораздо более эффективна с точки зрения использования средств, чем стратегия распыления, при которой каждый получит по чуть-чуть», – сказал Менделевич.

В Татарстане реализуется кластерная модель предоставления узкопрофильных медицинских услуг, когда группу районов республики обслуживает один региональный центр. В нем могут быть сконцентрированы специалисты по кардиологии, травматологии, эндокринологии и другим специальностям.

«Кластерный подход позволяет аккумулировать высокие технологии и лучших специалистов в одном месте. Посещая подобные центры, пациенты получают высокотехнологичную помощь от квалифицированных кадров. При этом финансирование подобного центра позволяет приобрести все необходимое оборудование и лекарства», – отметил парламентарий.

По мнению депутата, во главу угла в любом случае должны быть поставлены интересы и потребности обычного человека: «Безусловно, каждый россиянин, независимо от места его проживания, должен иметь возможность получать высококвалифицированную медицинскую помощь. Сейчас необходимо изучить потребность муниципалитетов в узкопрофильных специалистах и применить лучшие практики».

Ранее Правительство РФ поручило Минздраву России проверить необходимость создания на базе центральных районных больниц узкопрофильных коек. Таким образом в стране хотят решить проблему обеспечения доступности медицинской помощи. Ведомство должно отчитаться о целесообразности этой меры до 15 мая 2019 года.

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