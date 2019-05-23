Елена Саляхова

23 мая 2019, 12:07

Происшествия

Обвиняемых по громкому делу о пожаре в ТК «Адмирал» суд отправил в колонию почти на 90 лет

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Происшествия

Обвиняемых по громкому делу о пожаре в ТК «Адмирал» суд отправил в колонию почти на 90 лет

Фото: Елена Саляхова

Все 12 подсудимых получили реальные сроки заключения.

(Казань, 23 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сегодня Кировский районный суд Казани вынес приговор по громкому делу о пожаре в торговом комплексе «Адмирал». Чтение приговора заняло несколько дней. Суд признал всех 12 обвиняемых виновными и назначил реальные сроки заключения - в общей сложности почти 90 лет.

Приговор, которого ждали больше 4 лет, зачитали в большом зале судебных заседаний Московского районного суда Казани. На скамье подсудимых – 12 человек. В зале судебного заседания почти не осталось места. Поддержать подсудимых пришли их друзья и родственники. Некоторые дожидались оглашения приговора в коридоре.

Гособвинение запросило для обвиняемых реальные сроки лишения свободы – в общей сложности почти 100 лет. Однако они до последних минут надеялись, что суд не станет отправлять их за решетку.Тем не менее некоторые из подсудимых пришли на приговор с дорожной сумкой - были готовы отправиться в колонию.

Самый большой срок – 13 лет колонии общего режима – получил Гусейн Гахраманов. По девять с половиной лет в колонии проведут Роберт Хайруллин и Гульгусейн Наджафов. Николай Каекин и Жанна Алпарова отправятся за решетку на 7 лет. Наилю и Ниязу Габдулхаевым, а также Фирдинату Ульданову суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть с половиной лет каждому. На полгода меньше в колонии проведет Фанис Мухаметханов. Пять лет получила Галия Исаева и по четыре с половиной года колонии общего режима – Минзиля Сафина и Альберт Халиков.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 11 марта 2015 года в торговом комплексе «Адмирал» произошел пожар, жертвами которого стали 19 человек, среди которых сотрудник МЧС Сергей Костин. Еще 61 получил различные травмы. На скамье подсудимых оказались арендаторы здания, гендиректор строительной компании, специалист Государственного строительного надзора и судебные приставы. Их обвиняют по статьям «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение требований пожарной безопасности», «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», «Злоупотребление полномочиями», «Превышение служебных полномочий» и «Халатность».

Объем уголовного дела составил 344 тома. Более 700 человек были признаны потерпевшими по делу. Общий ущерб в результате пожара составил свыше 1,5 млрд рублей.

Потерпевшими предъявлены гражданские иски о возмещении им морального вреда на сумму свыше 11 млрд рублей.
 

 

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