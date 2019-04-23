Елена Саляхова

23 апреля 2019, 16:43

Происшествия

Гособвинитель попросил суд отправить обвиняемых по делу о пожаре в «Адмирале» в колонию на 91 год

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Происшествия

Гособвинитель попросил суд отправить обвиняемых по делу о пожаре в «Адмирале» в колонию на 91 год

Фото: Елена Саляхова

Сегодня в Московском районном суде Казани начались прения по громкому делу о пожаре в торговом центре.

(Казань, 23 апреля, «Татар-информ», Елена Саляхова). Сегодня в Московском районном суде Казани начались прения по громкому делу о пожаре в торговом центре «Адмирал». Со своей речью выступила государственный обвинитель.

«Закончилось довольно сложное судебное следствие по делу о пожаре, в котором пострадало много людей. Погибло 19 человек и более 60 получили вред здоровью разной степени тяжести, а юридическим лицам был причинен имущественный вред», – зачитала прокурор.

Как выяснило следствие, 11 марта 2015 года Халиков и Мухаметханов должны были провести ремонтные работы на крыше пристроя здания ТК «Адмирала». В том месте, где протекала вода, с помощью газовой горелки рабочие должны были стелить рубероид. В какой-то момент они заметили задымление, после чего начался пожар. Мужчины быстро сняли с крыши горелку, сели в машину и уехали. Позже, как выяснилось в зале суда, Халиков явился в полицию с повинной. Оба рабочих на скамье подсудимых.

Однако, по словам прокурора, еще задолго до трагедии в здании торгового центра были выявлены существенные нарушения норм противопожарной безопасности – реконструкцию провели неправильно, в комплексе не работали системы оповещения о пожаре и были неисправны системы пожаротушения.

Кроме того, металлические конструкции здания не обрабатывали специальным защитным составом, защищающим от воздействий внешних факторов, например, от влаги или тепла. По мнению экспертов, здание могло разрушиться в любой момент.

Кировский районный суд Казани в свое время вынес постановление об устранении этих нарушений и передал дело в межрайонный отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам.

Несколько раз приставы приходили в комплекс с проверками, тем не менее, по словам прокурора, исполнительное производство закрыли, а нарушения до конца не устранили.

Под постановлением об окончании производства стояли подписи экс-пристава Сафиной и ее экс-начальницы Жанны Алпаровой.

По мнению прокурора, вина всех двенадцати подсудимых была доказана. Гособвинитель попросила суд отправить каждого из них в колонию: арендатора ТК «Адмирала» Гахраманова, его заместителей Наджафова и Каекина – на 14 лет; гендиректора «АС Менеджмента» Хайруллина – на 9 лет, специалиста региональной инспекции Государственного строительного надзора Галию Исаеву – на 6 лет, экс-пристава Жанну Алпарову – на 7 лет, ее коллегу Минзилю Сафину, а также рабочих Халикова и Мухаметханова – на 4,5 года, Ульданова и братьев Габдулхаевых – на 6,5 лет.

Потерпевшие, которые присутствовали сегодня в зале суда, с мнением прокурора не согласились. Они считают, что на скамье подсудимых должны сидеть другие люди.

«В течение четырех лет я была погорельцем трех торговых центров. Мы все время горим. Видимо, в Татарстане такая тенденция. Я считаю, что на скамье подсудимых сидят администраторы, наемные работники. Где здесь самые главные? Где те, кто ставил подписи, кто получал огромные деньги и большую прибыль. Где все остальные учредители ООО «Заря»? Виновники здесь представители «АС Менеджмента», которые сдали непригодное здание. Туда заходили миллионы людей с детьми. В любой момент здание могло рухнуть! На скамье подсудимых как всегда сидят рабочие лошадки», – сказала одна из потерпевших.

Остальные потерпевшие женщину поддержали и просили суд найти настоящих виновников трагедии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что пожар в торговом центре «Адмирал» произошел 11 марта 2015 года. В результате ЧП погибли 19 человек. На скамье подсудимых оказались арендаторы здания, гендиректор строительной компании, специалист Государственного строительного надзора и судебные приставы. Их обвиняют по статьям «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение требований пожарной безопасности», «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ», «Злоупотребление полномочиями», «Превышение служебных полномочий» и «Халатность».

 

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