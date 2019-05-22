В Болгаре откроют монумент «Пограничникам всех поколений»

(Казань, 23 мая, «Татар-информ»). 25 мая, в преддверии 101-й годовщины пограничных войск России, около гостиничного комплекса в Болгаре Спасского района состоится торжественное открытие монумента «Пограничникам всех поколений», пишет газета «Новая жизнь».



К участию в торжестве приглашаются ветераны-пограничники, а также жители города и сел района. В знаменательном событии также примут участие представители руководства района и общественности.



После митинга здесь же состоится концерт, на котором выступят артисты районного Дома культуры и приглашенные гости. Начало мероприятия в 13.00 часов.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что появление памятника стало возможным благодаря инициативе активистов общества ветеранов пограничных войск.



В заливке фундамента приняли участие 19 пограничников запаса, участников боевых действий в локальных конфликтах. Ко Дню пограничника они завершают работы по планировке территории, намерены посадить кустарники и цветы, а также установить пограничные столбы.

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