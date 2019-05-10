В Болгаре появится монумент, посвященный пограничникам всех поколений

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). В скором времени в Болгаре появится монумент «Пограничникам всех поколений». Это стало возможным благодаря инициативе активистов общества ветеранов пограничных войск, пишет газета «Новая жизнь».

В заливке фундамента приняли участие 19 пограничников запаса, участников боевых действий в локальных конфликтах. А ко Дню пограничника планируется завершить работы по планировке территории, доставить грунт, посадить кустарники и цветы, а также установить пограничные столбы и возвести монумент.

Активисты обращаются ко всем неравнодушным жителям города и сел района с просьбой оказать возможную помощь.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в парке Победы 9 мая открыли памятник труженикам тыла и труда. Также в республике объявлен конкурс на лучший проект памятника Воину-победителю в парке Победы.

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