На открытии фестиваля «Архитектурное наследие» Казани пожелали сохранить памятники великолепными

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). В Казанском Кремле состоялась торжественная церемония открытия второго Всероссийского фестиваля с международным участием «Архитектурное наследие», который проводится в столице Татарстана по инициативе Союза архитекторов России и при поддержке Правительства РТ.

Фестиваль, на который съехались участники со всей России: от центральных регионов до Сахалина, насыщен лекциями, экспозициями, мастер-классами. Все желающие свободно могут посетить большинство мероприятий, но официальная регистрация на сайте фестиваля уже завершилась. Свои заявки подали около 700 человек.

Заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев поприветствовал участников от имени Президента РТ и подчеркнул, что такой масштабный фестиваль позволит региону «сверить часы и понять, как извлечь выгоду из проведения этого фестиваля».

«У вас будет возможность оценить наши объекты ЮНЕСКО, дать экспертную оценку и совет», — сказал Шайхразиев.

Директор Департамента Министерства культуры России Роман Рыбало отметил усердие Казани и Татарстана в сохранении объектов культурного наследия, пожелал дальнейших успехов и отсутствия ошибок на этом пути.

«Я не архитектор, но мне кажется, что Казань очень гармонично развивается в плане исторической среды и урбанизации. Я желаю вам, чтобы памятники Казани всегда были в таком великолепном виде, как они есть».

Роман Рыбало также зачитал обращение министра культуры России Владимира Мединского, который изначально собирался лично прибыть на фестиваль. Глава Комитета РТ по сохранению объектов культурного наследия Иван Гущин акцентировал внимание на том, что фестиваль намерен поднять проблему малых исторических городов, каждый из которых уникален и хранит эпизоды российской истории.

«Для комитета вдвойне важно начать диалог между теми, кто хочет сохранить наследие, и теми, кто хочет его развивать в новых реалиях», — сказал Гущин.

Напомнив о трагических потерях памятников в Кондопоге и Париже, президент Национального комитета ИКОМОС Россия Александр Кудрявцев подчеркнул, что уже на второй год проведения «фестиваль обретает зрелость для того, чтобы генерировать своё знание на профессиональное и культурное сообщество России».

«После таких катастроф, как с Собором Парижской Богоматери, общество взбудораживается, просыпается, но быстро успокаивается. ИКОМОС же старается постоянно быть недреманным оком. Этот фестиваль дает нам надежду на то, что мы остановим утраты и сохраним наследие, которое нам передали предки», — заключил Кудрявцев.

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