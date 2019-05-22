Ректор КНИТУ-КАИ на WorldSkills: В XXI веке кадры из разряда «важных» перешли в «крайне важные»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В XXI веке кадры из разряда «важных» перешли в «крайне важные». Об этом заявил сегодня ректор КНИТУ им. А. Н. Туполева – КАИ Альберт Гильмутдинов на круглом столе, который прошел в «Казань Экспо» в рамках VII национального чемпионата по профессиональному мастерству.

«Кадры были крайне важны еще в Советском Союзе. Но в XXI веке они из разряда “важных” перешли в “крайне важные”, потому что это самый ценный ресурс, которым обладают все предприятия, корпорации, регионы, государство», – сказал ректор вуза.

Гильмутдинов обозначил три условия, при которых появляются эффективные кадры. «Это – формирование базовых жизненных компетенций, мощная базовая подготовка, корпоративная доподготовка, дообучение. И тогда с кадрами в стране все будет в порядке, – убежден он. – Крайне важно у человека сформировать сильные базовые компетенции. То есть он должен понимать, чего хочет в жизни, обладать навыками целеполагания».

По мнению главы Минобрнауки РТ Рафиса Бурганова, работодатель, который выступает заказчиком, должен четко понимать, какие кадры ему нужны. «У нас ведь как: в общей школе все хорошо, в профессиональном образовании, в вузах, а когда доходим до рабочего места, то получается, что либо молодой специалист не востребован, либо он пришел и не знает, что конкретно нужно делать. Раньше была процедура наставничества, или молодой человек проходил определенную подготовку, техническое обучение. СПО было закреплено за базовым предприятием, и человек точно знал не только в какой цех он придет, но и за какой станок встанет. Сегодня эта цепочка нарушена, поэтому пришло время идти в обратную сторону».

В Казани проходят состязания VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Кроме того, организована деловая программа чемпионата, в рамках которой запланировано более 20 тематических сессий с участием представителей органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений.

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