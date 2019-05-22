Роберт Уразов: «Союз WorldSkills Russia создал систему, при которой практики могут учить напрямую»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Союз WorldSkills Russia создал систему, «при которой практики могут учить напрямую, минуя различного рода посредников – стандарты и образовательные учреждения». Об этом заявил сегодня генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов на круглом столе, который прошел в «Казань Экспо» в рамках VII национального чемпионата по профессиональному мастерству.

«Фактически мы создали в нашей стране систему, при которой практики могут учить напрямую, то есть минуя различного рода посредников – стандарты, образовательные учреждения и так далее. Единственное, что нужно – это желание двух сторон: одного – передавать знания, другого – принимать. Вот это, на мой взгляд, самое важное, что есть в российском движении WorldSkills и в международном тоже. Я бы не сказал, что это наша нормативная разработка, но по факту это то, что мы приняли и взяли на вооружение в более масштабном виде, нежели другие страны», – рассказал участник круглого стола.

Уразов также назвал несколько «болезненных точек», характерных для мира в целом и для России в частности. «Первая – мобильность трудовых ресурсов. Особенно это характерно для нашей страны. У нас нет привычки переезжать, взять за основу тезис: “Я еду к рабочему месту, а не рабочее место – ко мне”», – отметил он.

Вторая проблема, по его мнению, связана с несоответствием квалификации. «Если мы говорим про требования к человеку, то они налагаются не только работодателями, а рынком труда в целом. Если вы хотите, чтобы вам платили больше и вы были более успешны, то должны обладать не одним навыком, а целым набором, комплексом. В WorldSkills это частично есть, все компетенции – сложносоставные. Но мы никогда не будем предопределять для человека какую-либо компетенцию. WorldSkills – это пространство возможностей: можно поучаствовать в одной компетенции, затем в другой», – уточнил гендиректор Союза «Молодые профессионалы».

«Человек сам ответственен за свое развитие. Фактически мы говорим о том, что основным местом приложения предпринимательских усилий является сам человек. Если раньше это была деятельность, создание чего-то, то теперь это ты сам», – заключил он.

В Казани проходят состязания VII Национального чемпионата WorldSkills Russia. Кроме того, организована деловая программа чемпионата, в рамках которой запланировано более 20 тематических сессий с участием представителей органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений.

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