В Казани судебные приставы по решению суда опечатали здание FunPark

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Судебные приставы-исполнители опечатали здание развлекательного комплекса FunPark, в котором располагаются развлекательный центр FUN24, океанариум и аквапарк "Барионикс". Об этом с места событий сообщает корреспондент ИА «Татар-информ».

«Судебные приставы приступили к исполнению решения Вахитовского районного суда о приостановлении эксплуатации здания развлекательного центра FunPark, который расположен в доме № 46 по улице Мазита Гафури. Комплекс будет закрыт до устранения нарушений требований законодательства о пожарной безопасности и градостроительного законодательства», – сообщил ведущий специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП России по Республике Татарстан Антон Курчаков.

Как стало известно корреспонденту агентства, о закрытии здания руководству комплекса стало известно несколько часов назад. Сегодня здание еще функционировало. К моменту приезда приставов в аквапарке отдыхали люди. В FunPark продолжают приходить посетители с детьми, но у входа им сообщают о временном закрытии.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в начале апреля развлекательный комплекс FUN24, аквапарк «Барионикс» и океанариум закрыли из-за многочисленных нарушений пожарной безопасности. Тогда же появилась информация, что из-за закрытия здания, животные в океанариуме могут оказаться на грани гибели.



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