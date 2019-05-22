Студент из Татарстана стал победителем WorldSkills Russia в компетенции «Эксплуатация сельхозмашин»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Во Дворце земледельцев состоялось чествование победителей VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», соревнования которой проходили в поселке Качкан Ростовской области в апреле текущего года.



На церемонию были приглашены двое отличившихся на соревнованиях студентов Сармановского аграрного колледжа и их наставники – преподаватели колледжа, а также ученые Казанского государственного аграрного университета.

В мероприятии участвовали заместители министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Тальгат Тагирзянов и Олег Земсков, начальник отдела инженерно-технического обеспечения АПК министерства Ришат Булатов и начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Наиль Хамидуллин.

Студент 4-го курса Сармановского аграрного колледжа Азат Тимербаев стал победителем VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин». Кроме того, студент 3-го курса этого же колледжа Булат Халиуллин одержал победу на Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства среди организаций профессионального образования аграрного профиля.

Приветствуя участников встречи, Тальгат Тагирзянов отметил, что ребята достойно представили Татарстан на чемпионате и олимпиаде, а их победа – результат упорного и кропотливого труда. «Только знания и усердие в овладении практическими навыками могут привести к успеху», – отметил замминистра, поздравляя студентов и их наставников.

Олег Земсков назвал учащихся колледжа коллегами. «Уважаемые коллеги, обращаюсь к вам как к коллегам, потому что вы – будущее сельскохозяйственной отрасли. Огромное спасибо за награду, принесенную в копилку республики», – поблагодарил победителей замминистра.

На церемонии чествования Азат Тимербаеву и Булату Халиуллину вручили Благодарственное письмо Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ и денежную премию.

Также Благодарственное письмо Минсельхозпрода РТ за плодотворную работу и личный вклад в подготовку студентов к участию в чемпионате WorldSkills Russia в компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» получили сотрудники Сармановского аграрного колледжа преподаватели Ильшат Гараев, Данир Хасаншин, мастер производственного обучения Фанис Мухаметшин, директор колледжа Зубаир Агелтдинов. Такой же награды были удостоены преподаватели Казанского государственного аграрного университета и. о. заведующего кафедрой, доцент Дамир Халиуллин, доценты Фарит Шафигуллин и Александр Матяшин.

Победитель чемпионате WorldSkills Russia Азат Тимербаев рассказал, что соревнования чемпионата проходили 25 апреля в Ростовской области, в них участвовали более 50 ребят.

«Задания были непростыми – диагностика трактора CLAAS AXION 820, регулировка экскаватора МТЗ-92П, регулировка клапанов и системы зажигания МТЗ-1523. Я очень рад, что справился и занял первое место. Я благодарен моим преподавателям за помощь в подготовке к чемпионату», – сказал Азат Тимербаев.

Говоря о планах на будущее, он сообщил, что хочет получить профессию инженера и собирается подать документы для поступления в Казанский государственный аграрный университет.

Булат Хамидуллин сообщил, что он стал победителем всероссийской олимпиады в номинации «вождение сельскохозяйственной техники». «Олимпиада проходила в апреле в городе Луховицы Московской области, за победу меня наградили дипломом, ценным подарком и кубком», – рассказал он.

Что касается планов на будущее, Булат Хамидуллин заметил, что ему еще год учиться в колледже, а после он, как и Азат Тимербаев, намерен поступить в аграрный университет.

В Казани с 20 по 24 мая проходит национальный чемпионат по профмастерству WorldSkills Russia.

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