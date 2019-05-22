Финалист WorldSkills Russia: Участвую в движении третий год и вижу большой скачок вперед

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Участник финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в компетенции «Промышленная робототехника» из Набережных Челнов Денис Касьянов рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ», что за последние три года движение молодых профессионалов сделало серьезный прорыв вперед. Сейчас на площадках используется самое современное оборудование.

«Каждый год на соревнованиях вижу новое оборудование. Все приближено к реальным задачам на производстве. Я участвую в движении с 2017 года и вижу большой скачок вперед. Участвовал в „Хайтеке“ среди госкорпораций в 2017 году и занял первое место. Сейчас тоже настроен на победу», — сообщил собеседник.

Денису Касьянову 19 лет, он учится в Набережночелнинском колледже при К(П)ФУ. Молодой человек был участником двух региональных чемпионатов: на первом занял четвертое место, а на последующем стал победителем и попал на национальный финал. Молодой человек успешно совмещает учебу с работой.

«Хотя я уже трудоустроен, мне нравится движение WorldSkills. Поиск новых решений, путей выхода из нестандартных ситуаций позволяет быть в тонусе. Представьте себе такие промышленные задачи, как сварка, загрузка и выгрузка станка, паллетирование грузов, фрезеровка. Все это может выполнить промышленный робот. Он способен заменить станок и самого человека. Роботы упрощают труд на производствах», – сказал молодой специалист.

Его напарник Дамир Мофаздалов учится в техническом колледже им. Виктора Поташова в Набережных Челнах. Ему тоже 19 лет, в движении WorldSkills он участвует второй год. Молодой человек намерен связать свою жизнь с робототехникой.

«Участие в WorldSkills важно для моего будущего. Хочу стать хорошим специалистом и найти престижную работу. В прошлом году дошел лишь до регионального этапа, а в этом – до национального. Вчера мы составили презентацию и защитили проект, внедряли промышленного робота на производстве. Сегодня на площадке работаем с роботами. Перед соревнованиями я прошел серьезную подготовку, уверен в своих силах и рассчитываю на первое место», – рассказал собеседник.

Молодых людей на площадке курирует эксперт-компатриот из Татарстана в компетенции «Промышленная робототехника» Татьяна Будкина. Она сообщила, что конкурсное задание делится на шесть модулей. Участникам соревнований нужно покрасить и обработать деталь, сделать загрузку-выгрузку, провести фрезерную обработку и выполнить сварку с помощью промышленного робота. Кроме того, необходимо составить презентацию проекта.

«Ребята, обучившиеся робототехнике, идут на роботизированные производства, где монтируют и налаживают умные машины. Это современное направление, множество предприятий закупает такое оборудование, и им нужны специалисты по обслуживанию. На нашей площадке кроме участников от Татарстана есть представители Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Чувашии, а также Московской и Челябинской областей», – сообщила она.

Участниками финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани стали более 1500 конкурсантов, 152 из них – представители других стран, а также 363 конкурсанта-юниора. Экспертное сообщество представлено 1274 компатриотами. Финал чемпионата проходит с 21 по 23 мая в Казани на площадке международного выставочного центра «Казань Экспо». Церемония закрытия состоится 24 мая в «Татнефть Арене».

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