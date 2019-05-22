Строительство завода для самолетов Т-500 в Татарстане потребует 2,5 млрд рублей инвестиций

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Екатерина Фадеева). Проект строительства сборочного производства сельскохозяйственых самолетов Т-500 и аэродрома экспериментальной авиации в Республике Татарстан предусматривает около 2,5 млрд рублей инвестиций. Об этом сообщил гендиректор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов на запуске проекта в Иннополисе.

«Проект предусматривает достаточно большой объём инвестирования — около 2,5 млрд рублей. Мы рассчитываем, что он будет реализован в рамках частно-государственного партнёрства», — отметил Чемезов.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с инвесторами, которые смогли бы зайти в этот проект.

«Пока финансирование идёт за счёт средств госкорпорации и некоторых частных инвесторов. Мы уже запустили проектирование. Надеюсь, что к концу этого года проект будет готов и в следующем году мы начнём строительство», — добавил глава «Ростеха».

Запуск строительства намечен на 2020 год, а в 2022-м планируется запустить в небо первые самолеты Т-500, произведённые в Татарстане. Завод будет выпускать от 60 до 100 летательных аппаратов в год. С увеличением потребности в данных летательных аппаратах мощность завода планируется увеличить, поделился Чемезов.

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