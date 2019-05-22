Минниханов дал старт строительству завода по сборке самолетов Т-500 в Иннополисе

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Президент РТ Рустам Минниханов принял участие в церемонии начала строительства сборочного производства сельскохозяйственных самолетов Т-500 и аэродрома экспериментальной авиации в Республике Татарстан.

«Сегодня знаковое событие, этот самолет очень многофункциональный. Благодаря Госкорпорации „Ростех“ он прошел сертификацию, отработаны все вопросы его серийного производства и реализации. Самое главное — сборочное производство и аэродромный комплекс будут находиться здесь, рядом с Иннополисом. Значит и интеллектуальная часть дальнейшего развития этого проекта будет здесь. Мы целиком и полностью поддерживаем этот проект», — сказал Минниханов. Он уточнил, что уже подписал распоряжение о предоставлении земельного участка для реализации инвестиционного проекта. «Около 313 гектаров самой конкурентной земли предоставляются для решения этой задачи», — подчеркнул Президент РТ.

Рустам Минниханов передал генеральному директору Госкорпорации «Ростех» Сергею Чемезову распоряжение о предоставлении земельного участка.

Глава «Ростеха» в свою очередь отметил, что строительство завода планируется начать в 2020 году и завершить за два года. «Здесь будут производиться эти замечательные самолеты, которые мы будем активно использовать не только в России, но и за рубежом. Прежде всего, конечно, они будут использоваться для авиахимработ, но и в том числе для мониторинга окружающей среды, лесных пожаров и т. д. Самолет может использоваться в том числе и как учебный, потому что мы планируем создать и двухместный самолет, и беспилотный самолет», — рассказал о планах Сергей Чемезов.

Гости церемонии осмотрели опытную партию из 10 самолетов Т-500 (МВ-500), произведенных в Татарстане.

К слову, в 2018 году Т-500 стал первым в современной России сертифицированным специализированным самолетом для проведения авиахимработ. Его грузоподъемность достигает 560 кг, также машина оснащена ультра малообъёмной системой распыления химикатов. Кроме того, создатель самолета — казанское ООО «Фирма „МВЕН“» — позаботился о защите пилота в аварийной ситуации, оснастив машину быстродействующей парашютной системой спасения, также разработанной в Татарстане.

«Кроме самолётов с обычными шасси мы показали Президенту Татарстана модель Т-500 с поплавковыми шасси. Такой самолёт можно использовать для спасательных работ и ликвидации разливов нефти или топлива», — поделился подробностями генеральный директор ООО «Фирма „МВЕН“» Илья Ермоленко.

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