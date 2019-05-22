Алсу прервала молчание и прокомментировала победу своей дочери в шоу «Голос»

(Казань, 22 мая, «Татар-информ»). Певица Алсу впервые дала комментарий по поводу победы своей дочери Микеллы Абрамовой в шестом сезоне шоу «Голос. Дети». В интервью одной из столичных радиостанций она заявила, что участники проекта оказались «втянуты в какие-то игры», передает РИА Новости.



Также уроженка Бугульмы выразила надежду, что «все закончится хорошо».



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что результаты шестого сезона песенного конкурса были аннулированы из-за «внешнего воздействия» на процедуру голосования. Компания Group-IB, проводившая расследование, зафиксировала массовую автоматизированную отправку СМС за одного участника, а представители «первой кнопки» признали, что в голосовании отмечалась «некоторая аномальность».



Сейчас продюсеры Первого канала готовят спецвыпуск программы и планируют пригласить всех финалистов конкурса, в том числе победительницу шоу. Алсу не исключила, что ее 10-летняя дочь примет участие в съемках.



«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она должна принять сама», — поделилась певица, отметив, что подготовит более развернутый комментарий вокруг сложившейся ситуации к 1 июня, в День защиты детей.

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