Татьяна Голикова в Казани: Необходимо содействовать развитию трудовой мобильности в России

(Казань, 21 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Необходимо содействовать тому, чтобы в России развивалась трудовая мобильность. Об этом заявила сегодня заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на пленарном заседании в «Казань Экспо».

«Развитие образования и компетенций, которые мы должны дать молодым людям, и не только, возможность совершенствоваться — наша ключевая задача. Безусловно, мы должны содействовать тому, чтобы в нашей большой стране развивалась трудовая мобильность. То есть была возможность, не получив профессию в городе, в котором родились, работали, где сократили, куда-то переехать», — сказала вице-премьер РФ.

Она уточнила, что полученные компетенции могут оказаться востребованными в другом городе. «Может, и нет. Возможно, необходимо пройти переподготовку или получить дополнительное образование, которое сейчас предоставляют вузы или работодатели, чтобы овладеть новой компетенцией. Наконец, новую компетенцию можно получить на WorldSkills», — добавила Голикова.

По ее словам, государство содействует работодателям, которые привлекают людей из других регионов.

«Есть возможность найти информацию на сайте “Работа в России”. К новому сайту за период его существования обратилось 62 млн человек. Очень многие благодаря информации, предоставленной на этом ресурсе, обрели новую профессию», — заключила вице-премьер РФ.

В Казани проходит финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В рамках деловой программы чемпионата запланировано более 20 тематических сессий с участием представителей органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений.

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