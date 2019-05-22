Союз WorldSkills Russia подписал в Казани соглашение с ведущим производителем сетевого оборудования

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Союз «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» подписал соглашение с ООО «Сиско Солюшенз» (Cisco). Документ был подписан в рамках деловой программы национального чемпионата рабочих профессий сегодня на площадке «Казань Экспо».

Соглашение направлено на развитие профессионального образования в соответствии со стандартами WorldSkills International для обеспечения экономики России высококвалифицированными кадрами, а также на повышение роли профессиональной подготовки в социально-экономическом и культурном развитии страны.

Подписи под документом поставили генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» Роберт Уразов и директор по работе с органами государственной власти в России и СНГ Cisco Анна Смирнова.

«Компания Cisco – это один из ведущих в мире производителей сетевого оборудования. Компания обеспечивает достаточно много компетенций», – отметил в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Роберт Уразов.

Как рассказал руководитель программ корпоративной социальной ответственности Cisco в России Дмитрий Разумовский, в рамках чемпионатов WorldSkills компания поддерживает компетенцию «Сетевое и системное администрирование».

«Мы готовы и хотим сотрудничать с WorldSkills Russia, в том числе с WorldSkills International, на продолжительной основе. С нашей стороны прикладываем усилия к тому, чтобы обеспечить современную систему образования новыми образовательными инструментами, материалами в области информационных технологий, содействовать подготовке будущих специалистов в сфере IT. В частности, в области сетевого администрирования, системного администрирования, программирования, технологий Интернета вещей, информационной безопасности», – заметил он.

В Казани проходит финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». В рамках деловой программы чемпионата запланировано более 20 тематических сессий с участием представителей органов государственной власти, предприятий и образовательных учреждений.

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