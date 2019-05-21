Татар-информ

22 мая 2019, 13:23

Общество

Представитель WorldSkills Russia: Татарстан – в пятерке лидеров по количеству юниоров

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Общество

Представитель WorldSkills Russia: Татарстан – в пятерке лидеров по количеству юниоров

Фото: Михаил Захаров

В Казани за круглым столом обсудили перспективы развития движения WorldSkills Russia Juniors.

(Казань, 22 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Татарстан вошёл в пятёрку лидеров по количеству юниоров — участников региональных чемпионатов по стандартам WorldSkills.

Об этом сообщил сегодня заместитель технического директора по организации мероприятий по стандартам WSI Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Олег Базер на круглом столе «Организация юниорских мероприятий WorldSkills», организованном в рамках финала VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» в Казани.

«По итогам прошедших региональных чемпионатов лидером по количеству юниоров стала Москва, на втором месте Московская область, на третьем — Татарстан, на четвёртом — Якутия, а на пятом — Санкт-Петербург. Эти пять лидеров представили половину от общего числа участников региональных чемпионатов в стране», — отметил спикер.

За последний год в стране выросло число регионов, которые запустили чемпионаты с участием юниоров. Так, в рамках регионального этапа 20180 — 2019 года прошло 76 региональных чемпионатов с участием юниоров. В 20 регионах страны соревнования прошли более чем по 10 компетенциям. Соревнования по пяти и более юниорским компетенциям прошли в 58 регионах.

Участниками VII Национального финала в Казани стали более 300 юниоров из 53 регионов страны. Соревнования проходят по 48 компетенциям WorldSkills Russia Juniors. Олег Базер за «круглым столом» также поделился своими впечатлениями от участия юниоров в национальном финале.

«Дети выполняют свою работу более ответственно, чем другие участники. Возможно, причиной тому служит юношеский максимализм. Полученный опыт на данной площадке для них очень важен», — сказал он.

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