Российская сборная по хоккею обыграла Швецию в последнем матче группового этапа

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Сегодня в Братиславе сборная России обыграла в последнем матче группового этапа чемпионата мира по хоккею команду Швеции со счетом 4:7.

Среди российских игроков отличились Артем Анисимов (21-я минута), Евгений Дадонов (25), Александр Овечкин (29), Кирилл Капризов (35), Михаил Григоренко (38), Евгений Малкин (38) и Дмитрий Орлов (53).

При этом первый период подопечные Ильи Воробьева проиграли со счетом 0:1, но с самого начала второго периода они начала забивать (за вторую 20-минутку российские хоккеисты забросили шесть шайб) и вышли вперед.

В результате сборная страны заняла первое место в группе В, выиграв все семь матчей, шведы стали третьими.

В четвертьфинале команда России встретится со сборной США, которая стала четвертой в группе А, сообщает «Спорт-Экспресс».

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