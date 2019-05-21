Определились все участники четвертьфинала чемпионата мира по хоккею

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). После победы над командой Латвии со счетом 5:4 сборная Швеции обеспечила себе место в четвертьфинале ЧМ-2019 по хоккею. Таким образом, определились все участники плей-офф мирового первенства, сообщает ТАСС.

В плей-офф от группы В сыграют команды России, Чехии и Швейцарии, от группы А — Германии, США, Канады и Финляндии. Матчи будут проходить крест-накрест. Так, участники, занявшие первые места в своей группе, играют с командами, занявшими четвертые места в другой.

На победу претендуют сборные России (18 очков), Финляндии (16), Канады, Швеции, Чехии (по 15 баллов) и США (14 баллов). Окончательное положение команд будет известно сегодня, в последний день группового раунда. Российские хоккеисты сыграют против шведов.

Матчи четвертьфинала пройдут 23 мая в Братиславе и Кошице.

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