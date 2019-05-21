Татар-информ

21 мая 2019, 22:54

Спорт

Татарстанец Степан Киселев стал абсолютным победителем Московского полумарафона

Спорт

Татарстанец Степан Киселев стал абсолютным победителем Московского полумарафона

Второе место занял Андрей Лейман, третьим финишировал Дмитрий Сафронов.

(Казань, 21 мая, «Татар-информ»). Член сборной Татарстана по легкой атлетике Степан Киселев стал абсолютным победителем Московского полумарафона, сообщает пресс-служба Министерства спорта РТ. Марафон прошел 19 мая в Москве.

Татарстанец пробежал дистанцию 21,1 км за 1 час 03 минуты 59 секунд.

Второе место занял Андрей Лейман, третьим финишировал Дмитрий Сафронов.

Забег проходил по центральным набережным города и мимо стен Кремля. Трасса забега сертифицирована Ассоциацией международных марафонов и пробегов (AIMS). Призовой фонд для победителей и призеров составил 1 млн рублей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Степан Киселев стал победителем марафона в Казани. Дистанцию 42,2 км он пробежал за 2 часа 12 минут 56 секунд и стал двукратным чемпионом России.

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