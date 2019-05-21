Полтора года в колонии проведет дебошир из Челнов, ворвавшийся в ночной клуб с ружьем

(Набережные Челны, 21 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах вынесен приговор челнинцу, ворвавшемуся с ружьем в клуб «Золотой шар», сообщили в городском суде.

Суд признал 34-летнего Азата Хикматуллина виновным по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» и назначил ему наказание в виде полутора лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» адвокат Азата Хикматуллина Евгений Котов, у защиты нет претензий к суду в вопросах квалификации действий. Однако защитник уточнил, что скорее всего они будут обжаловать приговор.





Напомним, что ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что 29 декабря прошлого года 34-летний Азат Хикматуллин с двумя приятелями отдыхали в клубе «Золотой шар». В какой-то момент администраторам не понравилось, что один из мужчин заснул за столом. Компанию попросили покинуть заведение.

По утверждению гостей, в клубе у одного из них пропали телефон и деньги. Выяснение отношений между персоналом и посетителями завершилось тем, что последних выставили из клуба.

Раздосадованный Азат Хикматуллин уехал домой и, взяв ружье, вернулся в развлекательное заведение. Охранники увидели вооруженного мужчину оперативно его обезвредили, после чего передали полицейским.

Задержанному изначально было предъявлено обвинение по статье «Убийство», но позднее его переквалифицировали на более мягкую статью – «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».



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