(Казань, 15 февраля, «Татар-информ»). 34-летний житель Набережных Челнов, напавший на охранников ночного клуба с ружьем, пойдет под суд. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий.

«По версии следствия, 29 декабря прошлого года Азат Хикматуллин распивал спиртные напитки в одном из развлекательных клубов на бульваре Кол Гали в Набережных Челнах. Поскольку мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно, охрана выставила его», – уточнил Андрей Шептицкий.

Обиженный мужчина уехал домой, где взял ружье и вернулся к ночному клубу. Там злоумышленник зарядил оружие и попытался выстрелить в охранников, но секюрити успели его скрутить.

Мужчину задержали. Свою вину он не признал. На время следствия несостоявшийся стрелок был помещен под стражу.

Челнинцу предъявлены обвинения по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, совершенное общеопасным способом». Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне Нового года пьяный 34-летний житель Автограда попытался пройти в ночной клуб, но охрана заведения его не пустила. Тогда мужчина уехал домой, где взял ружье, вернулся с ним к клубу и попытался выстрелить в охранников.

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