Минтруд РТ: Два сельхозпредприятия выплатили 4,5 млн рублей долгов по зарплате

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Два сельхозпредприятия Татарстана выплатили своим сотрудникам 4,5 млн рублей долгов по зарплате. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минтруда РТ.

«Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ во взаимодействии с органами государственного управления, местного самоуправления, контрольно-надзорными, правоохранительными и налоговыми органами продолжает работу по обеспечению соблюдения трудовых прав работников в части своевременной и полной оплаты их труда», — сказано в сообщении

Согласно данным ведомства, ООО «Агрофирма «Нармонка» филиал № 2 выплатило 2 млн руб. 120 работникам, а ООО «Агрофирма «Буртасы» выплатило 2,5 млн рублей 215 работникам. Таким образом, 335 работникам выплачено более 4.5 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что филиал № 3 агрофирмы "Нармонка" выплатил 243 работникам более 2,3 млн рублей долгов по зарплате, а филиал № 4 выплатил 163 работникам 3 млн 2 тыс. 500 рублей, а ООО «Агрофирма „Буртасы“» погасило задолженность перед пятью работниками на сумму 183 тыс. рублей.



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