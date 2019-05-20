В двух районах Татарстана 21 мая возможно отключение радио и ТВ

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В двух районах Татарстана 21 мая возможно отключение программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщает сегодня Минсвязи РТ.

«Плановые ремонтные работы на объектах филиала РТРС „РТПЦ Республики Татарстан“ могут повлечь за собой отключение программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания в селах Русское Макулово Верхнеуслонского района и Малые Кирмени Мамадышского района», — сказано в сообщении.

Министерство информатизации и связи РТ просит отнестись с пониманием к проводимым работам жителей данных населенных пунктов.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что временное отключение программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания 20 мая возможно в Буинске, в деревне Азимово-Курлебаш Камско-Устьинского района и в поселке Берсут Мамадышского района.



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