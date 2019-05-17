Минсвязи РТ: В трех районах Татарстана 20 мая возможно отключение программ ТВ и радио

(Казань, 17 мая, «Татар-информ»). В связи с проведением плановых ремонтных работах на объектах филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети «РТПЦ Республики Татарстан» 20 мая в ряде районов республики могут быть отключены программы аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания. Об этом предупреждает пресс-служба Минсвязи РТ.

«Министерство информатизации и связи РТ просит жителей республики отнестись с пониманием к проводимым работам. Временное отключение программ аналогового и цифрового эфирного телевидения и радиовещания возможно в Буинске, в деревне Азимово-Курлебаш Камско-Устьинского района и в поселке Берсут Мамадышского района», – отмечается в сообщении.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», из-за плановых ремонтных работ на объектах филиала РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» 29 и 30 апреля было отключено теле- и радиовещание в трех населенных пунктах республики.

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