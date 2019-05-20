Уровень Куйбышевского водохранилища у Верхнего Услона поднялся почти на 20 сантиметров за неделю

(Казань, 20 мая, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в районе Верхнего Услона постепенно поднимается и по состоянию на 20 мая достиг отметки в 50,37 метра. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«На Куйбышевском водохранилище наблюдается положительная динамика. Уровень воды в Верхнем Услоне достиг 50,37 метра. Согласно данным на 14 мая, отметка была на уровне 50,18 метра. Прогноз не изменился – повышение уровня Куйбышевского водохранилища будет происходить с интенсивностью 0,5 метра в 10 дней. К 9 июня планируется достичь отметки 52 метра», – сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе республиканского ведомства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что уровень воды в Нижнекамском районе начал повышаться. У побережья поселка Красный Ключ показатель на сегодняшнее утро составил 53 м 40 см по Балтийской системе измерений — это на 80 см выше по сравнению с данными на 13 мая.

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