(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Уровень воды в Нижнекамском районе начал повышаться, передает «НТР 24» со ссылкой на начальника Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах НМР Виталия Бочкарева.

У побережья поселка Красный Ключ показатель на сегодняшнее утро составил 53 м 40 см по Балтийской системе измерений — это на 80 см выше по сравнению с данными на 13 мая. Отмечается, что паводковая ситуация в районе остается стабильной, угрозы подтопления населенных пунктов нет.

Уровень воды, который может выдержать Красноключинская дамба, составляет около 60 м.

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