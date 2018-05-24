Татар-информ

20 мая 2019, 09:56

Наука и образование

Мэрия готовит концерт-сюрприз для выпускников казанских школ

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Наука и образование

Мэрия готовит концерт-сюрприз для выпускников казанских школ

Фото: архив/Ильнар Тухбатов

Последние звонки в казанских школах прозвенят 23 и 25 мая.

(Казань, 20 мая, «Татар-информ). Последний звонок для казанских школьников прозвенит 23 и 25 мая, 26 июня выпускников ждет общегородской выпускной. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ рассказал начальник Управления образования Ильнар Хидиятов.

«Последний звонок для выпускников города прозвенит на школьных линейках, которые пройдут 23 и 25 мая», — сказал спикер. 

Он также добавил, что после завершения Единого государственного экзамена казанских школьников ждет сюрприз — концерт, на котором выступят творческие коллективы республики, также в планах — приглашение звезд российской эстрады.

«В конце экзаменационного марафона выпускников ждет приятный сюрприз от мэрии — большой городской выпускной вечер, который запланирован на 26 июня», — прокомментировал Хидиятов. 

Однако о том, кто выступит на выпускном для казанских школьников, начальник Управления образования умолчал.

«Пока рано об этом говорить, полная информация будет позже. Сейчас рассматриваются несколько площадок, те звёзды, которые могут быть приглашены. Сначала мы доведем до конца это дело, а потом официально об этом сообщим», — заключил чиновник.

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