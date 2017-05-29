Казанские школьники не выбрали китайский язык на ЕГЭ

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). В перечень иностранных языков Единого государственного экзамена впервые включили китайский язык, однако казанские школьники не выбрали его из предложенного перечня. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ сообщил начальник управления образования Ильнар Хидиятов.

«Казанские школьники в этом году китайский язык не выбрали. Сегодня порядка 30 школ Казани преподают китайский язык для тех детей, которые желают его изучать, но в учебных планах его пока нет», — рассказал спикер.

Напомним, что ранее школьники могли выбрать английский, немецкий, французский и испанский языки в качестве дополнительного предмета для сдачи экзамена. Хидиятов также добавил, что в 2019 году выпускники могу выбрать только один уровень ЕГЭ по математике — базовый или профильный. Кроме того, в этом году допуском к экзаменам для выпускников 9-х классов впервые стало итоговое собеседование по русскому языку.

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