ВЦИОМ: Чаще всего россияне страдают аллергией на растения

(Казань, 20 мая, «Татар-информ»). Наиболее распространенная среди россиян аллергия — это реакция на растения, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщает РИА Новости.

Более четверти (26%) респондентов указали, что страдают аллергией на растения. Еще четверть (25%) назвали своим аллергеном лекарства, по 22% — пыль и продукты питания. 12% опрошенных признались, что у них вызывают аллергию домашние животные.

При этом большинство (60%) россиян считают, что аллергия является прямым следствием плохой экологии. 42% уверены, что это влияние плохого качества продуктов, 41% — что это наследственная предрасположенность, а 40% заявили, что причиной аллергической реакции становится сбой иммунной системы.

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