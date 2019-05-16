Врач рассказала, как защититься от тополиного пуха

(Казань, 16 мая, «Татар-информ»). Чтобы защититься от тополиного пуха, нужно носить очки и полоскать нос морской водой, заявила заведующая консультационно-диагностического отделения центра аллергологии и иммунологии московской ГКБ № 52 Елена Бобрикова. Об этом сообщает РИА Новости.

Очки защитят от попадания пуха и пыльцы, отметила врач, а солевой раствор поможет удалить пыльцу со слизистой носа. «Также полезно полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами морской воды», — добавила Бобрикова.

По ее словам, сам по себе тополиный пух не является аллергеном. Однако он адсорбирует на своей поверхности пыльцу злаковых и луговых трав, которые в свою очередь могут вызвать аллергию, а также способствует распространению этих трав.

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