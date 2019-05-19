Ученые КФУ дали советы, как избежать укусов гадюк

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Исследователи из Казанского (Приволжского) федерального университета дали жителям Татарстана ряд советов, как избежать укусов обитающих в республике гадюк. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Специалист по земноводным и пресмыкающимся, сотрудник Зоологического музея и гербария имени Э. А. Эверсмана Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, заслуженный эколог РТ Валериан Гаранин напомнил, что змеи «кусают лишь тогда, когда на них наступают или их случайно задевают». При этом они всегда шипят, предупреждая о нападении.

Среди ошибок, которые часто допускают люди, ученый упомянул посещение мест обитания змей без соблюдения мер безопасности. При таких прогулках необходимо надевать сапоги и брюки, брать с собой палку, чтобы прощупывать траву и кусты, добавил он.

Кроме того, неядовитых ужей обыкновенных и гадюк часто путают. «Есть гадюки с зигзагообразным рисунком вдоль спины, но в нашей местности они чаще черные. У ужа голова трапециевидная, а у гадюки – ромбовидная», – пояснил исследователь.

Змей можно встретить в поймах рек, особенно Волги и Камы, на лугах, чаще всего в лесах, а также в парках и на садовых участках, если там много грызунов, на которых охотятся пресмыкающиеся. Татарстанцам следует быть особенно осторожными в конце лета, когда змеи ждут потомства и становятся малоподвижными, поэтому часто не успевают уползти и кусают людей, посоветовал Гаранин.

Если змея все же укусила, необходимо срочно вызвать скорую помощь. До ее приезда следует обездвижить укушенную змеей конечность, но ни в коем случае не перетягивать ее жгутом, и по возможности принять горизонтальное положение. Желательно выпить противоаллергический препарат и пить теплую жидкость для удаления токсинов из организма, рекомендовал врач-хирург Университетской клиники КФУ Алексей Девяткин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Минздраве РТ предупредили о всплеске укусов змей в конце мая и начале июня.

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