Татар-информ

19 мая 2019, 21:18

ОбществоКультура

Итоги «Евровидения-2019» оказались под угрозой аннулирования

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ОбществоКультура

Итоги «Евровидения-2019» оказались под угрозой аннулирования

Продюсер победившего Дункана Лоуренса уверен в отсутствии нарушений.

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Итоги песенного конкурса «Евровидение-2019» оказались под угрозой аннулирования из-за того, что певец из Нидерландов Дункан Лоуренс ранее уже исполнял принесшую ему победу композицию Arcade.

Пользователи нашли на видеоресурсе YouTube соответствующую запись, датированную июнем 2017 года, пишет «Российская газета».

Правила «Евровидения» запрещают исполнять песни, которые до установленного срока (в данном случае – до 1 сентября 2018 года) исполнялись публично или были официально представлены.

Впрочем, данное требование распространяется прежде всего на официальные релизы, поэтому, несмотря на бурные обсуждения в Интернете, его применимость в данной ситуации под вопросом. На это указал и продюсер Лоуренса – Воутер Харди, передает Lenta.ru.

Дункан Лоуренс набрал 492 балла, певец Mahmood из Италии – 465 баллов, а ставший третьим россиянин Сергей Лазарев – 369 баллов. Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Лазарев заявил, что счастлив от достигнутого результата

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