Артур Шипилов

19 мая 2019, 19:56

ОбществоКультура

Сергей Лазарев: Во время «Евровидения» поседел, похудел, но оно того стоило

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ОбществоКультура

Сергей Лазарев: Во время «Евровидения» поседел, похудел, но оно того стоило

Фото: архив/Михаил Захаров

Российский певец прокомментировал свое второе выступление на европейском песенном конкурсе.

(Москва, 19 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Российский исполнитель Сергей Лазарев прокомментировал свое второе выступление на песенном конкурсе «Евровидение», где он вновь занял третье место.

«Мне кажется, результат прекрасный, тем более для такого непростого года. Большое количество серьезных конкурентов, великолепных музыкальных творений из разных стран, среди конкурсантов не было единого лидера. То, что Россия снова заняла призовое место, – большая победа, и я безумно рад этому. Во время выступления я поседел, изрядно исхудал из-за стресса, но это того стоило, я счастлив», – сказал артист журналистам.

Также Лазарев рассказал, каково выступать на конкурсе во второй раз: «Второй раз ехать сложно. Ко мне высокие ожидания от тех, кто меня давно знает, тех, кто надеется на лучшие результаты. Но я старался выступать с нуля, чтобы никто не оценивал прошлые заслуги».

«Приму ли я участие в третий раз? Всему нужно знать меру», – добавил он. 

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