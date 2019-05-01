Эксперты составили топ-10 самых популярных смартфонов 2018 года

(Казань, 1 мая, «Татар-информ»). Эксперты из компании Counterpoint Research составили список из десяти самых популярных в 2018 году моделей смартфонов, сообщает GizmoChina.

Наиболее продаваемым стал iPhone X от американской корпорации Apple. Вторым, третьим и четвертым смартфонами по популярности оказались iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone 7 соответственно. Всего за год было продано около 100 млн гаджетов этих четырех моделей.

Пятым стал Xiaomi Redmi 5A из Китая – было реализовано около 20 млн таких смартфонов.

Во вторую пятерку вошли еще две модели от Apple и три от ее конкурента – корейской компании Samsung. Galaxy S9, Galaxy S9 Plus и Galaxy J6 оказались шестым, восьмым и десятым по популярности.

Недавно представленные iPhone Xs Max и iPhone Xs заняли седьмое и девятое места. При этом было продано примерно 16 млн смартфонов этих двух моделей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что СМИ определили лучший смартфон из числа имеющихся в продаже.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.