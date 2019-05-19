Сергей Лазарев снова занял третье место на Евровидении

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Сергей Лазарев, представляющий Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве, занял третье место, сообщает РИА Новости.

«Певец Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию, вышел на сцену под пятым номером, представив на высоком уровне свое выступление с композицией Scream, однако победное место артист не завоевал», — передает агентство.

Сергей Лазарев уже выступал на международном конкурсе в 2016 году в Швеции, где также занял третье место.

Победителем в этом году стал певец из Нидерландов Дункан Лоуренс с композицией Arcade.

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