Врачи посоветовали отказаться от привычки сразу заправлять постель

(Казань, 19 мая, «Татар-информ»). Привычка заправлять постель сразу после сна может способствовать развитию аллергии и даже бронхиальной астмы. Об этом со ссылкой на статью британских исследователей, опубликованную в журнале Experimental and Applied Acarology, сообщает РИА Новости.

В любой человеческой постели живет множество пылевых клещей (Dermatophagoides), питающихся мертвыми клетками человеческой кожи. Их экскременты вызывают у некоторых людей серьезные аллергические реакции, в том числе и бронхиальную астму.

Для развития и размножения клещам необходимы теплые и влажные условия, и именно их и обеспечивает уборка постели сразу после сна.

В связи с этим медики посоветовали не застилать кровать сразу после пробуждения, а откинуть одеяло и оставить на некоторое время в раскрытом виде, открыв при этом окна. Еще лучшим вариантом является проветривание постельного белья на свежем воздухе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что педиатры часто путают аллергию у маленьких детей с ОРВИ.

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