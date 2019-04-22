Детский аллерголог Казани: Педиатры часто путают аллергию у малышей с ОРВИ

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Педиатры часто путают аллергию у малышей с ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заведующая отделением аллергологии ДРКБ Гульнара Зайнетдинова.

«К сожалению, в последнее время мы видим, что и в год, и в два года у детей появляется эта пыльцевая аллергия. Наиболее частый диагноз, который ставится в поликлинике по месту жительства врачами-педиатрами, это острая респираторно-вирусная инфекция. И дети, как приходит май месяц, ежегодно начинают получать антибактериальную терапию», – объяснила специалист.

Отличить аллергию от инфекции родители смогут сами, отметила врач.

«При случаях, когда в апреле – мае у ребенка ежегодно появляется вирусная инфекция. Кроме того, вирусная инфекция сопровождается подъемом температуры. Если на улице хорошая погода, а в это время ребенок ежегодно заболевает вирусной инфекцией, то стоит задуматься», – подчеркнула Гульнара Зайнетдинова.



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