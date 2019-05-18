На «всплывшем» из-под обмелевшей Волги старинном тракте патруль пресек мародерский вывоз артефактов

(Казань, 18 мая, «Татар-информ», Оксана Романова). Сегодня в Казани, на старинном мощеном тракте, открывшемся после обмеления Волги от полуострова Локомотив до старого речного порта города в Адмиралтейской слободе, начал дежурить полицейский патруль для предотвращения мародерского вывоза старинных предметов и камней. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила помощник Президент РТ Олеся Балтусова.

«Кроме того, администрация Вахитовского района Казани ставит сегодня по территории таблички, извещающие о ценности тракта и предупреждающие об ответственности за изъятие предметов с него», — пояснила Олеся Балтусова.

Эту информацию помощник Президента РТ также намерена опубликовать на своей странице в соцсети.

Накануне, напомним, эксперты приняли решение о постановке старинного тракта на госохрану как ценного объекта археологии. Впрочем, его границы и классификация ещё могут быть уточнены во время обязательной предшествующей внесению в перечень объектов культурного наследия историко-архитектурной экспертизы.

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