Гран-при фестиваля «Без бергэ» завоевал пятиклассник Верхнеуслонской гимназии

(Казань, 18 мая, «Татар-информ»). Пятиклассник Верхнеуслонской гимназии Дмитрий Сакин завоевал Гран-при республиканского детского художественного фестиваля народного творчества «Без бергэ», пишет газета «Волжская новь».

17 мая мальчик принял участие в гала-концерте фестиваля и церемонии награждения, который прошел в КДК имени Ленина города Казани.

Дмитрий выступил с былинной песней-сказом Бояна и стал победителем в номинации «Художественное чтение».

Диплом, кубок победителя и ценный подарок верхнеуслонцу вручила заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова.

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